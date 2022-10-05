شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تعلن رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وبلغ رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير 678.385 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك 402.164 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي 315.245 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة 288.674 مليون شهادة، جى بى أوتو 222.966 مليون شهادة.

وبلغ رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات 169.704 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.412 مليون شهادة، شركة حديد عز 73.621 مليون شهادة، ليسيكو مصر 1.982 مليون سهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.163 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.3 مليون ورقة مالية بقيمة 941.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 39.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 11.34%، واستحوذت المؤسسات على 28.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 98.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 26.2 مليون جنيه، 98 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3521 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.