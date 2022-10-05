شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. ارتفاع مؤشرات البورصة وهبوط الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب والبورصات وأسواق العملات وكذلك نشاط الوزارات المختلفة، وفيما يلي أبرز الأخبار الأقتصادية.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.88%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.163 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة.

اعلنت فرنسا اليوم الأربعاء أن خزانات الغاز باتت ممتلئة بنسبة تزيد على 99% من طاقاتها استعدادا لحلول موسم الشتاء وتجنبا لاحتمال قطع روسيا الامدادات عن أوروبا وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. وقالت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية في بيان صحفي إن حملة ملء الخزانات لشتاء 2022/2023 انتهت بمخزونات تزيد على 99 %. وأوضحت، أن الموردين زودوا فرنسا بنحو 130 تيراواط/ساعة من احتياطيات الغاز "وهو مستوى أعلى من المتوسط في السنوات الأخيرة" مشيرة إلى "أحجام الغاز هذه تمثل حوالي ثلثي الاستهلاك الشتوي للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد". وأكدت، "انه تمت حملة تعبئة الخزانات في ظروف صعبة في ضوء ارتفاع أسعار الغاز بشكل خاص مما زاد من الحاجة إلى التمويل لملء المخازن". أسعار الذهب اليوم تهبط 15جنيها هبط سعر الذهب قبل قليل قرابة 15جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1085جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 : 1085 جنيها. عيار 24 : 1240 جنيها. عيار 18 : 930 جنيها. عيار 14 : 718.7 جنيه. الجنيه الذهب: 8680 جنيها. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات منتصف هذا الأسبوع ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام ثم ارتفع السعر 22 جنيها ثم عاود التراجع 15 جنيها في تداولات اليوم. سفير اندونيسيا: اقتصاد مصر أظهر مرونة فى التعامل مع الأزمات وجه السفير لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، الدعوة لمجتمع الأعمال المصري للمشاركة في معرض صادرات إندونيسيا هذا العام الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجاري بالعاصمة چاكرتا، مؤكدًا أن السفارة الإندونيسية بالقاهرة مستعدة لدعم رجال الأعمال المصريين في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إندونيسيا ومصر. وقال "السفير"، خلال مشاركته بفاعليات منتدى الأعمال المصري - الإندونيسي المنعقد بالإسكندرية، إن هذا العام تمر الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا ومصر، وعلى مدار تلك السنوات الطويلة تطورت العلاقات الثنائية بين إندونيسيا ومصر في العديد من مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، موجهًا الشكر لمجتمع الأعمال المصري على دعمه في تحسين العلاقات بين البلدين. سفير اندونيسيا: اقتصاد مصر أظهر مرونة فى التعامل مع الأزمات

فرنسا: خزانات الغاز باتت ممتلئة بنسبة تزيد على 99% استعدادا لفصل الشتاء