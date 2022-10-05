ساويرس: استثمارات السعودية بالبحر الأحمر تهدد السياحة في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، أن "الاستثمارات التي تنفذها السعودية في البحر الأحمر سواء في نيوم أو غيرها.. لا شك ستهدد استثماراتنا في البحر الأحمر وشرم الشيخ وهذه المناطق".

وأضاف ساويرس في تصريحات خلال مؤتمر حابي الاقتصادي تحت عنوان "تمكين القطاع الخاص" الأربعاء، أن مصر تحتاج لحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير الفنادق والتخلي عن السائح الذي يصرف 2 يورو "اللي جاي بشلن.. عاوزين نعلى بمستوى السياحة".

أكد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، أن هناك عدداً من القطاعات الخدمية التي يجب أن تطرحها الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص ولو بالإدارة خاصة وأن" الدولة اسوأ مدير".

وقال ساويرس، إن من بين المجالات المتاحة للشراكة مجال خدمي مثل الفنادق والمطاعم، كما أن هناك فرصا للمشاركة في إدارة مشروعات خدمات النقل.

واقترح نجيب ساويرس طرح حصة 30% من أسهم شركة مصر للطيران.

وشدد على أنه من المهم تقليل الفكر الأمني للمستثمر الذي يحصل على موافقة أمنية في شهور وربما سنة، وتعطل الاستثمار.