«الضريبة لم تتغير».. مصلحة الضرائب تستنكر رفع أسعار بعض السلع بحجة «القيمة المضافة»

الشارقة - اميمة ياسر -

نفت مصلحة الضرائب المصرية إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها بعض الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، في سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان لها نقله موقع "مصراوي"، إن إقرار أي زيادة في الضرائب لا يكون إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب، وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات.

وطالبت مصلحة الضرائب الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.

وشددت المصلحة على ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها المختصة قبل نشر أي أخبار تتعلق بالضرائب، ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسئولية الوطنية.