شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.87% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 10010.78 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2215.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 3156.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 12330.22 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3521.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 694.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 431 مليار جنيه إلى 437.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 131.1 مليار جنيه إلى 130.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 562.1 مليار جنيه إلى 567.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.068 مليار ورقة منفذة على 162 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 45.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.738 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 14.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 34.1 مليون ورقة منفذة على 1329 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 51.05% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.95%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 314.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 45.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 74.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 119.7 ألف عملية.