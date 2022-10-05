شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر يزور جناح الشركات المصرية بمعرض النفط الدولى فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للشركات المصرية فى الخارج، حرصت القنصلية المصرية فى البصرة على دعم وتذليل جميع العقبات لتأكيد المشاركة الفعالة للشركات المصرية، وعلى رأسها شركة بتروجيت فى المعرض الدولى للنفط والغاز والطاقة والطاقة المتجددة فى البصرة خلال الفترة من 4-7 أكتوبر الجارى.

وشارك الدكتور أحمد بهاء الدين، قنصل جمهورية مصر العربية فى البصرة، فى افتتاح المعرض حيثُ أكد على أهمية المشاركة المصرية، لما فى لذلك من مساهمة فى فتح آفاق للعمل أمام الشركات المصرية والحصول على تعاقدات جديدة فى مجال النفط والغاز فى العراق، وخاصة البصرة.