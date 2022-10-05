شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 25 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة، وذلك في ضوء مخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن يتم إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بمراعاة أحكام المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 64 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وقررت اللجنة، التنبيه على الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.