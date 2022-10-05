شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد تمنح 7شركات مهلة للإعلان عن القوائم المالية المنتهية فى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، منح 7 شركات مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2022، وذلك في ضوء أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات المصرية لنظم التعليم الحديثة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والقناة للتوكيلات الملاحية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما.

كما قررت اللجنة، منح شركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2022، وذلك في ضوء أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وفي ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.