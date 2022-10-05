شكرا لقرائتكم خبر عن 305 ملايين دولار صادرات الأغذية المصرية للسعودية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فاعليات البعثة التحضيرية إلى المملكة العربية السعودية التي قام بها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بجدة خلال الفترة من 24 – 30 سبتمبر 2022 وذلك بمشاركة علاء الوكيل رئيس مجموعة عمل البعثات وإفريقيا وعضو مجلس إدارة المجلس، المهندس تميم الضوى نائب المدير التنفيذي مدير إدارة معلومات التصدير، حيث قام ممثلي المجلس بالاجتماع مع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية والسيد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية حيث ابدى السيد السفير الدعم الكامل لجهود المجلس لتنمية الصادرات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية.

كما تم الاجتماع مع الاتحاد العام للغرف التجارية السعودي وغرفة تجارة الرياض، غرفة تجارة جده، وغرفة تجارة مكة المكرمة بجانب الاجتماع مع عدد من الشركات الاستشارية ومجموعة من كبار مستوردي الأغذية بالمملكة لدعوتهم للمشاركة في بعثة الشركات المصرية، حيث أبدت كافة كيانات الاعمال السعودية الدعم الكامل والترحيب بزيادة الشركات المصرية بجانب الموافقة على الشراكة في تنظيم هذا الحدث الهام.

وحيث من المقرر إيفاد البعثة الترويجية للشركات المصرية إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 – 24 ديسمبر 2022 على ان تشمل مقابلات ثنائية مع اهم المستوردين بالمملكة يوم 19 ديسمبر 2022 في مدينة الرياض، يوم 22 ديسمبر 2022 في مدينة جدة، يوم 23 ديسمبر 2022 في مكة المكرمة بناء على طلب مسئولي الغرفة بمكة المكرمة نظرا لاستقبالها ما يقرب من 35 مليون زائر سنويا بعد فتح الباب امام زيارات الحج والعمرة وما يتطلبه من توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

ويرجع اهتمام المجلس بالسوق السعودي نظر ألانه اهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 305 مليون دولار تمثل 7.5% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية البالغة 4.1 مليار دولار في نهاية 2021، كما تعد المملكة العربية السعودية أكبر الدول التي حققت قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 حيث بلغت الصادرات في تلك الفترة 260 مليون دولار بنسبة نمو 24% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

وسوف يقوم المجلس بالإعلان رسمياً عن البعثة ومخاطبة الشركات الأعضاء للمشاركة مطلع الأسبوع القادم ومن المستهدف مشاركة 50 شركة مصرية في أعمال الاجتماعات الثنائية في المناطق الثلاث، وذلك بناء على طلب الشركات الأعضاء بعد النجاحات الكبيرة للبعثات التي نظمها المجلس مؤخرا إلى الأردن، كينيا، تنزانيا واوغندا وفقاً لإستراتيجية ومنهجيه علمية في اختيار الأسواق المستهدفة بجانب عمل زيارات تحضيرية لتنسيق الجهود والترتيبات اللوجستية التي تضمن أعلى نسب نجاح للبعثات التي ينظمها المجلس بالتعاون مع جاهز التمثيل التجاري ووزارة الخارجية المصرية.