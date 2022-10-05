الانتهاء من تصفية شركة القاهرة للمبانى والمساكن بعد 29 عاما من الاجراءات

القاهرة - سامية سيد - نشرت الوقائع المصرية قرار قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للمباني العامة والمـساكن الجاهـزة، وذلك بتصفية الشركة بعد نحو 29 عاما من أعمال التصفية التى كانت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 1993، بحل الشركة؛ استنادا على القرار رقم 99 لسنة 1993 بحل الشركة وتعيين مصفٍ لها.

وعلى القرار رقم 37 لسنة 2022؛ وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للمباني العامة والمـساكن الجاهـزة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2022 وعلى تفويض المهندس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وموافقة مجلـس إدارة الشركة القابضة بجلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2021 بأن يحـل المهندس هشام ابو العطا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة محل رئيس مجلـس الإدارة غير التنفيذي في رئاسة الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة قررت الجمعية:

مـادة 1 - إنهاء تصفية شركة القاهرة للمبـاني العامـة والمـساكن الجاهــزة "تحت التصفية " وكذا حـسابات الأربـاح والخـسائر الختاميـة مـن 16 يونيو 1993 حتى التصفية وتحقيق فائض قدره 30.5 مليون جنيه .

مـادة 2 - تكليف عمران محمد عمران باتخاذ الإجراءات القانونية ،لإنهاء التصفية بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري وصحيفة الشركات وشـطب قيد الشركة من السجل التجاري وصحيفة الشركات خلال شهرين من تاريخه مع نـشر قرار إنهاء التصفية بجريدة الوقائع المصرية .

مـادة 3 - تحديد العقار الكائن في 23 شارع عبد الخالق ثـروت مكانـا لحفـظ مستندات التصفية لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري .

مادة 4 - يعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغـي ما يخالفه وينشر في الوقائع المصرية .

صدر القرار فى 2022/8/15 .