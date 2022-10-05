7 جنيهات للجرام.. زيادة في أسعار الذهب بمصر مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث زاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 728 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 936 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1092 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1248 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8736 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1720 دولارا للأوقية، بنسبة هبوط قدرها 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.