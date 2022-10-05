بعد تصريحات مديرته.. وزير المالية يتحدث عن مفاوضات صندوق النقد الدولي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستكتفي بما أعلنته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن التفاوض مع مصر على برنامج تمويل.

وخلال مؤتمر "حابي" الاقتصادي تحت عنوان "تمكين القطاع الخاص" اليوم الأربعاء، رد معيط على سؤال بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث قال: "لن أعلق باكثر مما قالته مديرة الصندوق قبل يومين".

وكانت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قد صرحت بأنها تتوقع أن تصل مصر إلى اتفاق بشأن برنامج مع الصندوق في وقت قريب "خلال أسابيع".

وقالت جورجييفا، في تصريحات لقناة "العربية" الثلاثاء، إن مصر تتخذ إجراءات مرحب بها، لكن لا يزال هناك المزيد بحاجة لأن يتم.