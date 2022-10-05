شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 33 قرار غلق واسترداد وإزالة لأنشطة مخالفة بـ 3 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت أجهزة مدن القاهرة الجديدة و15 مايو وبرج العرب الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، 33 قرار غلق وتشميع وسحب واسترداد وإزالة لأنشطة مخالفة بدون ترخيص أو لمخالفة شروط التراخيص، وذلك في حملات متعددة بتلك المدن.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع بمنطقة جنوب الأكاديمية ( أ ، ب ) بالتجمع الخامس بسبب تحويل النشاط من سكني إلى إداري وتجاري، وذلك بحضور مسئولي الجهاز وشرطة التعمير.

وقاد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 13 قرار غلق وتشميع بالحي الخامس الإسكان الاجتماعي وقرار سحب واسترداد بالـ90 فدانا والعديد من الإشغالات بسوق الـ120 فدانا بالإضافة إلى قراري إزالة بالحي الأول ومجموعة من الإشغالات بالمجاورة 6.

وصرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم شن حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة التعمير لتنفيذ 9 قرارات غلق وإيقاف النشاط المخالف داخل الحي السكني الأول بالمدينة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقضاء على العشوائية والمخالفات والالتزام بالنشاط المخصص.

وطالب مسئولو أجهزة المدن، السكان بالالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ علي المظهر العام للمدن الجديدة وسرعة إزالة المخالفات وإعادة الشئ إلى أصله لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدين الاستمرار في شن الحملات لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائية في مهدها حفاظا علي الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.