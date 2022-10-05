شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 5-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5-10-2022، بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.61 للشراء، 19.67جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، 19.69جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.61 جنيه للشراء، 19.68 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.61 جنيه للشراء.

19.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر19.61 جنيه للشراء.

19.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.64 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.66 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.