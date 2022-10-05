شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 1100جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيها بدون إضافة مصنعية وقد يشهد هذا السعر تغيرات كبيرة خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب فى مصر.

وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها والجنيه الذهب 8800 جنيه.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات منتصف هذا الأسبوع ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام.

وارتفعت أسعار الذهب عالمياً، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية.