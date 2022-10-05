شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مليون جنيه تكلفة تطوير مصانع راكتا للورق بالإسكندرية بخبرات هندية والان مع تفاصيل الخبر
1 - تم تقديم التقرير النهائي في 12 أكتوبر 2021 ، ثم التقرير المكمل في 10 مارس 2022 .
2 – سيتم توريد وتركيب مصنع لب لإنتاج لب الورق المبيض والغير مبيض من خامة جريد النخل ،وناتج تقليم الأشجار بطاقة إنتاجية 250 طن في اليوم.
3 – سيتم توريد وتركيب خط إنتاج صناعة الورق بطاقة إنتاج 500 طن في اليوم.
4 – سيتم توريد وتركيب خط إنتاج لصناعة الكرتون بطاقة 22 طن في اليوم.
5 – تبلغ التكلفة 700 مليون جنيه بحيث يتم البدء في تنفيذ تلك المشروعات في ابريل 2023 .
6 - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، على استمرار الشركة في أداء نشاطها.
7 - اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماض، وقبلت استقالة يسري حسين المهداوي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
8 – حققت العامة لصناعة الورق - راكتا، خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل خسائر بلغت 102.77 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
9 - أعلنت الشركة عن القيمة العادلة للأصول المستغنى عنها والمقرر بيعها بمزاد علنى بقيمة 21 مليون جنيه، حيث تم تحديد السعر الأساسي للغلايات البالغ عددها 3 يبلغ نحو 3.8 مليون جنيه مقابل سعر بيع يبلغ 4.9 مليون جنيه.
بينما تم تحديد سعر التوربينات بقيمة 14.3 مليون جنيه، ووحدات الكهرباء الكاملة بقيمة 750 ألف جنيه كسعر أساسي و 1.88 مليون جنيه كسعر بيع.
10 – راكتا مدانة بنحو 336 مليون جنيه للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.