شكرا لقرائتكم خبر عن الوقود الحيـوى.. مـشـروع استخراج الزيوت بتنمية وزراعـة الطحالب ×6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تـواصـل الشركـة القابضة للبتروكيماويات دراسة مـشروع اسـتخراج الـزيـوت بـتـنـمـية وزراعـة الـطحالب لاسـتخراج الـزيـوت منها لاسـتخدامها فى إنتاج الـوقـود الحـيـوى المنتـج مـن الـزراعـات غـيـر الغذائية وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

1-لتأمين مصادر جـديـدة للـطـاقـة تـكـون بـديـلـة لـلـوقـود الأحـفـورى ضـمـن مشروعات الطاقة المتجددة.

2-ومن المخطط تنفيذ المشروع عـلـى مـرحـلـتين.

3- المرحلة الأولى إنتـاج زيوت الطحالـب بطاقة إنتاجية 144 ألـف طـن سـنـويـاً قابلة للزيـادة إلى 350 ألف طـن سـنـويـاً،

4- والمرحلة الثانية إنتـاج الـوقـود الحـيـوى اعتمـادا على زيت الـطـحـالـب المنتج من المـرحـلـة الأولـى.

5-زيت الطحالب يستخدم فى انتاج وقود الطائرات الحيوى.

6-انتاج النافتا الخضراء لاستخدامها فى انتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،قد أكد أن النتائج التى تحققها منظومة صناعة البتروكيماويات المصرية والتى تشهد حالياً نمواً متزايداً، وتؤكد على أن أعمال تطوير كل جوانب المنظومة ودعمها تسير فى الطريق الصحيح، فكل مؤشراتها عن نتائج أعمال العام المالى الماضى شهدت زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات ومجمع العلمين وغيرها من المشروعات التى تتميز بالحداثة ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمى.

وأكد وزير البترول خلال أعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2020/2021، أن الوزارة مستمرة فى دعم هذه المنظومة فى ظل ما تحققه من قيمة مضافة لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيقها عائدات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطنى، كما أشار إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات ما يزيد عن 4 مليون طن خلال العام المالى الماضى يأتى كأحد ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات والذى تم إطلاقه عام 2020 ويتسم بخطط تنفيذية يتوافر لها المرونة اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة التى تشهدها تلك الصناعة الاستراتيجية عظيمة العائد والتأثير.