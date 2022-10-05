شكرا لقرائتكم خبر عن 23 الف برميل خام يومياً.. كل ماتريد معرفته عن جنوب الوادى للبترول × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز وفيما يلى أهم نتائج الأعمال لجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول خلال العام المالى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وكانت كالتالى..

1- تنفيذ خطة ناجحة لزيادة الإحتياطيات في مناطق امتياز شركة جنوب الوادى.

2- إضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 15 مليون برميل.

3- الى جانب التغلب على الانخفاض الطبيعى في الإنتاج من خلال برنامج مكثف لحفر الآبار التنموية .

4- وبلغ متوسط الإنتاج خلال الفترة الحالية مايناهز نحو 23 الف برميل خام يومياً بزيادة نسبتها 10% عن الفترة نفسها من العام السابق.

5- بالإضافة الى نحو5ر4 مليون قدم مكعب غاز و 8300 طن بوتاجاز .

6- تغطية احتياجات محافظات الجنوب التسع من المنتجات البترولية خلال العام والتي بلغت نحو 6 ملايين طن بإرتفاع نسبته أكثر من 12% عن العام السابق .

7- وقد ساهمت مصفاة تكرير أسيوط بعد إفتتاح مجمع البنزين الجديد في تلبية احتياجات محافظات الجنوب من البنزين بنسبة 100% وكذلك المازوت ، كما ارتفع اجمالى استهلاك هذه المحافظات من الغاز الطبيعى بنسبة تصل الى 19% عن العام السابق .

8-وفى اطار الخطة القومية التي تتبناها الوزارة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعى للمنازل والسيارات ، تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 192 الف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد خلال العام بزيادة 15% عن المستهدف ليصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز في الصعيد الى اكثر من 7ر1 مليون وحدة سكنية .

9- كما يتم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم توصيل الغاز الطبيعى الى 33 قرية بمحافظات الصعيد وجار مد شبكات الغاز الطبيعى الى 45 قرية أخرى .

10- وبلغ عدد محطات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 113 محطة و 19 مركزاً لتحويل السيارات .

11-كما تم انشاء خط غاز بطول 130 كم من دهشور حتى ببا في بنى سويف بتكلفة 4ر1 مليار جنيه لدعم استمرارية تأمين إمدادات الغاز الطبيعى لمحافظات الصعيد وتغطية محطة الكهرباء ببنى سويف .

12-قد تمكنت شركة جنوب الوادى من تنفيذ مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بمواقع بتروكريم وبتروأمير وزيتكو وعش الملاحة لتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية تتمثل في استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والغاز لتوليد الكهرباء فضلا عن الحد من الانبعاثات من الشعلة .

13-ساهمت إجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مواقع الشركة في ترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر قدره ٥٨ مليون جنيه وخفض الكربون بمقدار 7ر15 الف طن، كما تم الانتهاء من دراسة جدوي لمشروع توليد الطاقة الحرارية بباطن الارض .