إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة على مساحة 135 ألف م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، عقدا مع «مجموعة جلوب»، العاملة في مجال الخدمات البحرية؛ لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي على مساحة 135 ألف م2، بما يعزز الميزة التنافسية للميناء، ويدعم الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك امتدادا للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» بإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ؛ ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وتسهم في تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة تواكب خطط التنمية الوطنية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتسعى «موانئ» إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي، إلى جانب توفير وتوطين فرص عمل في قطاع الخدمات اللوجستية وتطويرها في ميناء جدة الإسلامي.

ويشهد ميناء جدة الإسلامي عمليات تطوير تستهدف تحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية عبر برامج التطوير، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها «موانئ» مع شركائها الاستراتيجيين لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة؛ سعيا منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميا.