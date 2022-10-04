شكرا لقرائتكم خبر المقيم العقاري مصدر اطمئنان لمستفيدي سكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن المقيم العقاري مصدر اطمئنان لمستفيدي «سكني» والأطراف ذات العلاقة، وفق معايير تشريعية وتنظيمية، ولدوره في تحديد السعر العادل وتقليل المخاطر التمويلية.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في جلسة حوارية بعنوان «التقييم الممكنات والتحديات» على هامش مؤتمر التقييم الدولي في نسخته الـ12 الذي تستضيفه الرياض.

وأوضح أن مخرجات مشروع حوكمة المنتجات التمويلية الذي أطلق في مايو 2021 بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، يهدف إلى ضمان جودة الأصول العقارية الممولة من قبل الصندوق وحصول مستفيدي «سكني» على منتج سكني ذي جودة عالية سعريا وجودة إنشائية تتناسب مع طموحهم لتملك المسكن.