شكرا لقرائتكم خبر لجنة الإشراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وحث رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نزار بن حمد الحركان، أصحاب الأعمال -ممن تنطبق عليهم الشروط-، على التقديم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة عبر الموقع الالكتروني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة عنيزة التجارية، أعلنت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ‏للدورة الخامسة (1444- 1448)، الذي بدأ 27 سبتمبر ويستمر حتى 11 أكتوبر 2022، وفق الشروط واللوائح التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية.وحث رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نزار بن حمد الحركان، أصحاب الأعمال -ممن تنطبق عليهم الشروط-، على التقديم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة عبر الموقع الالكتروني.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الإشراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.