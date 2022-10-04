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وتهدف المذكرة لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وقع مع نظيره رئيس سلطة الطيران المدني في الصين شياو فمع، مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 41 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).وتهدف المذكرة لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران.

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