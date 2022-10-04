تبدأ من 65 جنيها.. بيان عاجل من التموين بشأن حلوى ‏المولد النبوي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور/ علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميا وبأسعار مخفضه كي تتناسب والكل.
وأشار المصيلحي، إلى أنه يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى.
وأفاد التقرير الوارد، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب وإقبال المواطنين، مؤكدا ان المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل عن 250 عبوه يوميا متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، معاون معالي الوزير أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيه الكيلو و145 جنيه للعبوه اثنين كيلو و 230 جنيه للعبوه الثلاثة كيلو جرام.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا كميات كبيره من السلع الأخرى وبتخفيضات تصل إلى الـ 30 % ، وأشار إلى ان ميكنة المجمعات الاستهلاكية قد سمح بمتابعه الوارد والمنصرف من السلع وهو ما مكن الشركة القابضة بمتابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.