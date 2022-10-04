تبدأ من 65 جنيها.. بيان عاجل من التموين بشأن حلوى ‏المولد النبوي

الشارقة - اميمة ياسر - ‏أكد الدكتور/ علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى ‏المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميا وبأسعار مخفضه كي ‏تتناسب والكل.

وأشار المصيلحي، إلى أنه يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول نسب ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات، إضافة ‏إلى ضخ السلع الغذائية الأخرى.

وأفاد التقرير الوارد، أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تمد يوميا المجمعات الاستهلاكية بما يتناسب ‏وإقبال المواطنين، مؤكدا ان المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل ‏عن 250 عبوه يوميا متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، معاون معالي الوزير ‏أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيه الكيلو ‏و145 جنيه للعبوه اثنين كيلو و 230 جنيه للعبوه الثلاثة كيلو جرام.

وأكد ‏أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ يوميا كميات كبيره من السلع ‏الأخرى وبتخفيضات تصل إلى الـ 30 % ، وأشار إلى ان ميكنة المجمعات ‏الاستهلاكية قد سمح بمتابعه الوارد والمنصرف من السلع وهو ما مكن ‏الشركة القابضة بمتابعة الرصيد بكل مجمع استهلاكي.