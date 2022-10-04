شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة نقود فينتك بقيمة 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة نقود فينتك للاستثمار وإدارة المشروعات بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة العربية الفرنسية للمشروبات بحجم تداول 32.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 173.3 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.786 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.53%، والعرب على 9.06%، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 126.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 83.8 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 9923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 12253 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.