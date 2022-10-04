شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء هبوط هامشى للبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط هامشي للمؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1879.73 نقطة.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.49% رابحًا 172.45 نقطة ليغلق عند مستوى 11780.41 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.32% رابحًا 264.85 نقطة ليغلق عند مستوى 20339.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 196 مليون سهم بقيمة 7 مليارات ريال.

وصعد 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.87%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.52%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.16%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.07%.

وقفز 173 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلوشنز" بنسبة 7.76%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 7.54%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 6.67%، وتراجع 33 سهمًا على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.58%، ثم سهم "الآمار" بنسبة 1.45%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 1.02%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 303.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.79% رابحًا 59.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3379.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 386.3 مليون سهم محققة ما قيمته 160 مليون درهم من خلال تنفيذ 8449 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.92%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.90%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.21%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والاتصالات بنسبة 1.87%، 1.54%، على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%.

وقفز 26 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 8.92%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.96%، وتراجعت 7 أسهم على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.6 مليون ورقة بقيمة 116.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.535% رابحًا 149.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9878.34 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.175 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 341.4 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة.

وقفزت 9 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 7.92%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.07%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 3.09%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.73%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والطاقة بنسبة 1.54%، 1.53%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.2%.

وارتفع 50 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.48%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 7.92%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع" بنسبة 5.31%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.85%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 6.67%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 296.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.93% رابحًا 204.55 نقطة ليغلق عند مستوى 7186.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 3.22% رابحًا 250.96 نقطة ليغلق عند مستوى 8048.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.76% رابحًا 93.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5377.55 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.56% رابحًا 85.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5531.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 295.8 مليون سهم بقيمة 77.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.6%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.18%، ثم قطاعي الاتصالات، والعقار بنسبة 2.74%، 2.05%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.52%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والمواد الأساسية بنسبة 0.34%.

بورصة البحرين

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1879.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 744.6 ألف سهم بقيمة 191.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 13.78% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.29%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 0.83% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2%.