شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.5% بختام تعاملات بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات منخفضة، وربح رأس المال السوقي 10.3مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.786 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 9923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 12253 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.