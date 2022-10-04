تعرف على سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري مستوى صرف 19.59 جنيه للشراء، 19.66 جنيه للبيع، وذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022.

وكان سعر الدولار قد شهد ارتفاعاً داخل البنوك بنهاية تعاملات أمس الإثنين بمقدار خمس قروش للبيع والشراء.

وفيما يلي سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والتجارية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لموقع "المال":

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 19.60 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 19.64 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، 19.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 19.62 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي مصر: 19.64 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.