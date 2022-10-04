شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه أسيوط يتفقد مركز خدمة العملاء بمنفلوط للاطمئنان على سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط فى زيارة مفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين ومتابعتها بالاضافة لمتابعة خطة العمل والشكاوى والاستجابة السريعة لحلها. وذكر أن مركز خدمة عملاء منفلوط هو إحدى المراكز التسعة الحيوية التى تضمها الشركة لخدمة المواطنين ليخدم أهالى مركز منفلوط بواقع 85000 مشترك، مشددا على الاهتمام بالنظافة العامة للمركز والحرص على تقديم الخدمات بصورة أفضل.