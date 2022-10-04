شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تنظم حملات توعية بالظاهر والمرج لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة التوعية لشركة مياه الشرب بالقاهرة، حملة توعية بمنطقة الظاهر ومتفرعاتها استهدفت المحال التجارية وسكان المنطقة لتعريفهم بالجهود التى تقوم بها الشركة من أجل توفير كوب مياه صحى وآمن.

وقال اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة، أن إدارة استطلاع الرأى بتنفيذ حملة أخرى بمنطقة المهاجرين والشوارع المحيطة بحى المرج قام خلالها مسئولى إدارة استطلاع الرأى باستطلاع ارآء المواطنين من سكان المرج حول خدمات مياه الشرب وتوضيح أضرار السلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب واهدارها واهمية الحفاظ عليها.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بقضية وملف المياه وضرورة تكثيف انشطة التوعية بجميع مناطق القاهرة لحث المواطنين على الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه.