شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: تدشين مستشفى الأمومة بالعاصمة الإدارية أحد مظاهر قوة العلاقات مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدعوة من السفير الايطالى بالقاهرة ميكيلى كوارونى في اللقاء الذى اقامته سفارة إيطاليا ومؤسسة الأخوة الإنسانية بمناسبة التوقيع على وضع حجر أساس مشروع مستشفى الأمومة والطفولة "مستشفى البامبينو جيزو" بالعاصمة الإدارية كفرع للمستشفى الإيطالى الشهير والذى يعد أكبر المراكز العلاجية في أوروبا فى مجال الطفولة والامراض الوراثية، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كلف بتخصيص الأرض اللازمة لإنشاؤه بالمدينة الطبية بالعاصمة وتم توقيع عقد التخصيص مع شركة العاصمة الإدارية .



الوزير خلال التوقيع على وضع حجر الأساس

وأكد المهندس طارق الملا أن تدشين هذا المشروع بأبعاده الإنسانية هو أحد المظاهر على قوة علاقات الشراكة والصداقة الممتدة التي تجمع مصر وإيطاليا علي مدار عقود طويلة، والتي نعمل سوياً علي تطويرها ونقلها إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء.

وشارك الوزير في التوقيع على وضع حجر الأساس ضمن ابرز الشخصيات التي حضرت اللقاء وضمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وسفير إيطاليا بالقاهرة ميكيلى كوارونى والدكتور أسامة الأزهرى مستشاررئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور يوأنس لحظى جيد رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية وعدد من المسئولين.