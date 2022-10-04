شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا للفترة من 2023-2026، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد فى الانتخابات التى جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات فى العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 14 أكتوبر بمشاركة أكثر من 180 دولة.

هذا ويعد المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات السلطة المخولة لمراجعة الأنشطة والخطط التشغيلية للقطاعات المختلفة بالاتحاد والأمانة العامة وإصدار قراراته بشأنها خلال الأربع أعوام التى تقع بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، بالإضافة إلى أنه يتخذ كافة الخطوات لتسهيل تنفيذ أحكام دستور واتفاقية الاتحاد واللوائح الإدارية (لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو) وقرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين.

خلال المؤتمر

وكانت مصر قد شاركت بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات برومانيا على مدار يومين؛ حيث عقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات مع السادة الوزراء وكبار المسئولين المشاركين في أعمال المؤتمر لمناقشة أهم التطورات على ساحة الاتصالات الدولية، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك، ودعم ترشيح مصر في الانتخابات التي تم إجرائها على مقعد عضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولي للاتصالات عن قارة أفريقيا، ودعم المرشح المصرى لعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد؛ وذلك فى إطار العمل على تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ألقى الوزير كلمة مصر خلال جلسة البيانات السياسية ضمن فعاليات المؤتمر والتى استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التى يتم تنفيذها على المستوى الوطنى والتى تتفق مع التوجهات العالمية.وتعقيبا على هذا الفوز؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر عضو فى مجلس الاتحاد الدولى للاتصالات منذ عام 1973، فضلا عن عضويتها بالاتحاد منذ عام 1876؛ حيث تتطلع مصر خلال الفترة المقبلة للمجلس من 2023-2026 إلى استكمال مسيرتها فى المشاركة بفاعلية فى أعمال وأنشطة الاتحاد الهادفة إلى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولى، وكذلك تبنى أراء وقضايا القارة الأفريقية داخل الاتحاد الدولى للاتصالات؛ مشيرا إلى أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولى فى دور مصر الرائد وإسهاماتها الفاعلة فى أنشطة الاتحاد الدولى للاتصالات.

كما فاز المرشح المصرى الدكتور عزوز مرشح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعضوية لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولى للاتصالات كممثل عن القارة الأفريقية؛ حيث تتكون اللجنة من 12 عضواً يتم انتخابهم فى مؤتمر المندوبين المفوضين، ويمثل قارة أفريقيا بها 3 أعضاء، وتجتمع اللجنة 4 مرات فى جنيف بشكل سنوى؛ حيث تختص اللجنة بالموافقة على القواعد الإجرائية التى يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية فى تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات التردد المقدمة من الدول الأعضاء.



الدكتور عمرو طلعت

جدير بالذكر أن الانتخابات للفترة 2023-2026 قد اتسمت بالتنافسية الشديدة؛ حيث تقدمت 17 دولة أفريقية للترشيح للحصول على 13 مقعدا فى مجلس الاتحاد المكون من 48 مقعدا.

ويعد مؤتمر المندوبين المفوضين بمثابة الهيئة العليا لوضع السياسات داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، ويُعقِد كل أربع سنوات، وتقرر خلاله الدول الأعضاء الدور المستقبلى للمنظمة العالمية فى مجال الاتصالات حول العالم، ودورها فى تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوجهاتها على الصعيد العالمي، واعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية خلال الأربع سنوات القادمة.

كما يتم خلال المؤتمر انتخاب فريق الإدارة العليا للمنظمة (الأمين العام ونائب الأمين العام ومديرى مكاتب قطاعات الاتحاد) والدول الأعضاء فى المجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.