شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط فى بداية التعاملات الآسيوية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط زيادة في بداية التعاملات الآسيوية اليوم وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 43 سنتًا أو 0.5 % إلى 89.29 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3 % إلى 83.85 دولارًا للبرميل.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة الدكتورمحمد الفارس، اليوم الثلاثاء، أن تحالف (أوبك +) يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وفق"وكالة الأنباء الكويتية".

وجاء ذلك فى تصريحات للوزير قبيل مغادرته الكويت للمشاركة فى الاجتماع ال45 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) فى تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزارى الـ33 لتحالف (أوبك +) والمقرر عقدهما حضوريا للمرة الأولى منذ مارس 2020 بعد جائحة (كورونا) بمقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) فى فيينا غدا الأربعاء.