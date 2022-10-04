شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 88.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس82.81 دولار للبرميل تسليم شهر نوفمبر، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 95.32 دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.575 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.870 دولار للجالون.