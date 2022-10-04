شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جيزة للأنظمة بقيمة 2.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جيزة للأنظمة بحجم تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الايد كابيتال للاستثمار بحجم تداول 3.43 مليون سهم بقيمة 34.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة 17.8 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 182 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.6 مليون ورقة مالية بقيمة 915.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.46% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.71%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 36.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.5 مليون جنيه، 22.9 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 150.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 623.2 ألف جنيه، 218.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3919 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3115 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.