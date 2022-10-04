شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة شركات ناشئة مصرية من أكبر منصة إبداع تكنولوجى فى العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم تخريج أول دفعة شركات ناشئة مصرية من أول دورة احتضان وتسريع أعمال لـPlug and Play العالمية بمصر وهي أكبر منصة إبداع تكنولوجي في العالم ومقرها الرئيسي في وادي السيليكون بكاليفورنيا، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبريد المصري والبنك الأهلي.



جانب من اللقاء بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة

أقيمت الاحتفالية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي ليصبح مركزا للإبداع والتحول الرقمي ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث قامت الشركة العالمية Plug and Play باتخاذ القصر الأثري مقرا لها في مصر لدعم واحتضان الشركات الناشئة المصرية الواعدة ودعمها بالخبرة والتدريب وتشبيك العلاقات لتنمو وتصبح جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومستعدة للشراكات مع الحكومات وكبرى شركات القطاع الخاص.

قالت كريمة الحكيم مديرة Plug and Play مصر أن اليوم يشهد تخريج 23 شركة من أول دورة لـPlug and Play في مصر موضحة أنه تم اختيار هذه الشركات من ضمن مئات الشركات التي تقدمت للالتحاق ببرنامجي الاحتضان وتسريع الأعمال مضيفة أن الشركات الناشئة المصرية التي اختاروها قد طور مؤسسوها حلولا تكنولوجية لمشكلات تواجه مختلف المجالات فمنها شركات تقدم حلولا لتكنولوجيا الحكومات والصحة والتعليم والزراعة والاستدامة وإنترنت الأشياء ومنها ما هو متخصص في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة.

أوضحت كريمة أنه على مدار ثلاثة أشهر ومنذ أن تم اختيار هذه الشركات، تم إمدادهم بدعم على كل المستويات من توفير مساحات للعمل والإمداد بخبراء في مختلف المجالات ومساعدتهم على التواصل مع الأطراف التي يحتاجون للتواصل معها من شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.

وعلى مدار هذا الأسبوع قامت Plug and Play بترتيب جلسات فردية لمؤسسي الشركات الناشئة مع عدد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين يمثلون كبرى جهات تمويل الشركات الناشئة باليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، ونيجريا، وفرنسا.

قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي أن تخرج أول دفعة شركات ناشئة من خلال أحد مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA في هذه الأجواء التاريخية المبهرة بقصر السلطان حسين هو بمثابة بداية قصة نجاح نتجت عن شراكة للحكومة المصرية مع اسم عالمي كبير من القطاع الخاص مما يساعد على جعل مصر بوابة للإبداع التكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جيسون تيلور مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي ونمو الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والتي ستؤدي إلى اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية لجميع المصريين مضيفا أن الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حتى الآن دعمت أكثر من 10000 مواطن مصري في مجال ريادة الأعمال من خلال تعزيز أعمالهم بإمدادهم ببرامج المشورة وبرامج كيفية تأسيس الحاضنات والمسرعات وأنه يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصول plug and play كأول مسرع دولي للشركات الناشئة إلى مصر هو شهادة على نجاح منظومة ريادة الأعمال المصرية، مؤكدا أن الوكالة الأمريكية ستستمر فى دعم مصر بتشجيع ريادة الأعمال التى يقودها الشباب المصرى.



جانب من اللقاء بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة