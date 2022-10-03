الصندوق العقاري

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ويشارك الصندوق بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، يبرز دوره الريادي في حوكمة المنتجات التمويلية، التي أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم من 45% إلى 88%، وتعزيز مهنة المقيم العقاري والفني، ورفع جودة تنفيذ المشاريع السكنية، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد، أبرز برامج رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعرض دوره في حوكمة المنتجات التمويلية خلال مشاركته راعيا لمؤتمر التقييم الدولي المقام بمدينة الرياض، خلال الفترة من 3 - 5 أكتوبر.ويشارك الصندوق بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، يبرز دوره الريادي في حوكمة المنتجات التمويلية، التي أسهمت في رفع جودة تقارير التقييم من 45% إلى 88%، وتعزيز مهنة المقيم العقاري والفني، ورفع جودة تنفيذ المشاريع السكنية، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد، أبرز برامج رؤية المملكة 2030.

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