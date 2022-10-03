المواصفات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اجتماعا تنسيقيا مع منظومة الصناعة والثروة المعدنية بحضور نائب محافظ الهيئة لدعم الأعمال المهندس فهد الكعيك، والوكيل المساعد لوكالة التمكين الصناعي بالوزارة المهندس عبدالله القحطاني، وعدد من ممثلي جهات المنظومة.

وبحثت خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومنظومة الصناعة والتعدين، وذلك بما يحقق الارتقاء بالعمل المشترك ويدعم العمل التكاملي، وصولا لتحقيق أهداف القطاعين وترجمة رسالتهما في الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات الصناعية الوطنية.



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