وزارة الاقتصاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء وقعتا مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال إطار عمل ينظم مشاركة البيانات والمعرفة بين الجهتين، وتعزيز مشاركة التحليلات الإحصائية والعلمية والاقتصادية. ووقع مذكرة التفاهم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار نقادي، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم أن الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم أن الوزارة ملتزمة بدعم القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وقال «تعبر هذه الاتفاقية عن الهدف الرئيس لهذه الشراكة المهمة مع الهيئة العامة للإحصاء؛ لنتمكن من نشر الإحصائيات والمؤشرات والمنتجات لدعم وتمكين صانعي السياسات والقرارات، وكذلك الإسهام في توضيح وفهم أولويات السياسة العامة».

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