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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، يرأس وفدا حكوميا إلى المغرب بمشاركة مسؤولين من القطاع الحكومي عن 12 جهة حكومية، وممثلين للقطاع الخاص عن أكثر من 60 شركة سعودية، وذلك في زيارة رسمية تمتد 4 أيام. ويشارك القصبي خلال الزيارة في ملتقى الاقتصاد السعودي المغربي الذي ينعقد اليوم بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال يمثلون كبريات الشركات في البلدين. وتشهد الزيارة توقيع مذكرتي تعاون مشترك بين البلدين . وتشهد الزيارة توقيع مذكرتي تعاون مشترك بين البلدين . ويدشن وزير التجارة خلال الزيارة، المقر الجديد للملحقية التجارية بالدار البيضاء، بهدف تنمية العلاقات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص .

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