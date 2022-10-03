تعاون بين التأمينات والموارد لتحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية تحت شعار «نهضة وسلامة»، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر 3 أيام.

ووقّعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهتين في مجال تحقيق السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، للارتقاء بسوق العمل ورفع جاذبيته وخلق بيئة عمل مميزة وصحية، للحفاظ على الموارد البشرية والحد من الإصابات والأمراض المهنية في مقرات العمل.

ووقّع المذكرة على هامش المؤتمر، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة سعود الجهني، ووكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي.

ونصت المذكرة على الإسهام في مراجعة وتطوير اللوائح والسياسات والتشريعات، وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال السلامة والصحة المهنية، كذلك المشاركة في رفع الوعي والثقافة في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة، خلال الدورات والبرامج وورش العمل الموجهة لأصحاب العمل والعاملين، كما نصّت المذكرة على المشاركة والدعم في تنفيذ المؤتمرات والملتقيات والمعارض المختصة بموضوع السلامة والصحة المهنية. كذلك العمل بين الطرفين على تطوير إجراءات الرقابة على معايير ومتطلبات السلامة المهنية وتحقيق التكامل في المجال.

وأكد الجهني، أن المذكرة جاءت للأهمية الكبيرة التي يكتسبها محور السلامة والصحة المهنية، إذ تتضافر الجهود والمبادرات بهدف خلق بيئة عمل آمنة تخلو من الإصابات والأمراض المهنية التي تؤثر على الموارد البشرية، وعلى أداء المنشآت وتحقيقها أهدافها, مضيفا بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي عناية فائقة لموضوع السلامة والصحة المهنية، عبر برامج وعمليات الرقابة والالتزام والوقاية التأمينية والزيارات الميدانية التي أسهمت في انخفاض إصابات العمل بنسبة 70% بنهاية 2020 مقارنة بـ2009م.

وأُعلن خلال المؤتمر عددا من البرامج التدريبية في السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع جامعة أم القرى لمشروع تطوير خدمات الصحة المهنية الذي يعمل عليه المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية .