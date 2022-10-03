لأكثر من 50 عاما.. المملكة تحتفظ بمقعدها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

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ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة التهنئة للقيادة، مؤكدا أن دعم القيادة الرشيدة مكن المملكة في التنافسية الرقمية عالميا، لتتصدر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحظى بثقة المجتمع الدولي.وأضاف، «إن الثقة التي حظت بها المملكة تعكس إيمان المجتمع الدولي بدورها الفاعل في الاتحاد، ومساهمتها في تحقيق أهدافه، مؤكدا التزام المملكة باستمرار دعمها للاتحاد بقطاعاته الثلاثة؛ التنمية والتقييس والراديو، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية لضمان مستقبل رقمي مستدام للجميع».
وإضافة للفوز بعضويتها في مجلس الاتحاد، فازت المملكة ممثلة بالمهندس ماجد القحطاني بعضوية لجنة لوائح الراديو التي تتألف من (12) عضوا منتخبا، مؤهلين تأهيلا رفيعا في مجال الاتصالات الراديوية، لبحث حالات تداخلات الترددات بين الدول، والنظر في طلبات الاستئناف حول القرارات المتخذة من قبل مكتب قطاع الراديو.
يذكر أن المجتمع الدولي قد أيد جميع الملفات التي تقودها المملكة-أثناء المؤتمر- ويأتي في مقدمتها صياغة الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد، مناقشة السياسات العامة الدولية ذات الصلة بشبكة الإنترنت ودور الاتحاد فيها، تعزيز دور الاتحاد في بناء الثقة والأمن السيبراني، تبني الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بحث عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة.
مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات
- عدد الدول الأعضاء 48 دولة
- إجمالي عدد الدول 193 دولة
- مدة العضوية 4 سنوات
- عضوية السعودية مستمرة من 1956
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