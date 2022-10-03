1.5 مليون مستفيد من تحديث الصكوك الورقية إلى الكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد المستفيدين من خدمة تحديث الصكوك الورقية إلى الكترونية 1.5 مليون مستفيد، في ظل تطوير الخدمة وتحسين جودتها من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وأوضحت وزارة العدل في بيانها أمس، أن الخدمة تهدف إلى تعزيز الأمن العقاري، وتسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين، مؤكدة على الاكتفاء بعملية التحديث من خلال الخدمات الالكترونية دون الحاجة لزيارة المستفيد للجهات العدلية، مبينة أن عملية تحديث الصك تمر بمراحل عدة للتحقق ومطابقة البيانات، إضافة إلى تحويل الصك الورقي إلى صك الكتروني، ويمكن الوصول للخدمة من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز Najiz.sa، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، وذلك عبر تنفيذ عدد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، مثل البيع والرهن والتحقق وغيرها من الخدمات العقارية.

وتتيح الوزارة للملاك الوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بكل يسر وسهولة عبر منصة ناجز من خلال خدمة «عقاراتي».

خطوات الاستفادة من الخدمة:

• الدخول على بوابة ناجز الالكترونية

• اختيار الرهون والعقارات من الخدمات العدلية الالكترونية

• تحديث الصكوك

• الاطلاع على شروط الخدمة والتأشير على التعهد ثم تقديم طلب جديد

• تعبئة البيانات وإرفاق صورة الصك من الأمام والخلف

- الاطلاع على الطلب ثم إرساله وسيصلك إشعار بإتمام العملية