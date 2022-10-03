سابك تطلق مسابقة للرياديين في لقاءات المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022، مساء اليوم، وتستمر فعالياته يومي الأربعاء والخميس (5 ــ 6 أكتوبر 2022)، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنشآت القطاع الخاص.

وتُشارك الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -شريكا استراتيجيا- في ملتقى لقاءات المدينة، إذ من المقرر أن تطلق خلال الملتقى مسابقتها للرياديين هذا العام على مستوى المملكة للمشاريع الريادية، التي ستخضع للمراجعة والفرز وفق المواصفات، ثم تحديد الفائزين خلال لجان معتمدة في وقت لاحق قبل نهاية العام الجاري.

وتقدم سابك مجموعة من البرامج عبر عدد من المسارات، لتطوير مهارات زوار وزائرات الملتقى، وتأهيلهم لسوق العمل، والإسهام في النمو بجميع الجوانب التطويرية والعملية، خلال مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل.

وستعقد لقاءات مع جامعات المدينة المنورة، لبحث فرص التدريب في الشركة خلال الأعوام الدراسية ضمن برنامج «التدريب التعاوني».

وتشارك سابك بجناح خاص في الملتقى، وتستعرض أهداف مبادرتها الوطنية (نساند)، ودورها في تهيئة الفرص الوظيفية وتنمية مهارات القوى العاملة المحلية؛ كذلك يسعى القائمون على الجناح إلى تسليط الضوء على أسلوب القيادة في (سابك)، وإجراءات التوظيف، وسبل ومجالات مساندة ودعم المحتوى المحلي والرياديين.

ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها، للالتحاق بسوق العمل، وتعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وتحفيزه على الأداء والإنتاجية بما ينعكس على الاستقرار الوظيفي ودعم التوطين، والتعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

ويشهد الملتقى، الذي يأتي امتدادا للقاءات احتضنتها مدن: الرياض، جدة، الدمام، جيزان، عقد 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية، وطرح نماذج مشرقة وقصص نجاح ضمن الأعمال والفعاليات المصاحبة.

وسيصاحب الملتقـى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة، كما سيتم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني «سُبل»، وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية، وإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات والقدرات اللازمة.