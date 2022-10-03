شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين 3-10-2022.. وحدة مشتركة لتسهيل أعمال المستثمرين الكويتيين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 3-10-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها اتفاق كل من مصر والكويت خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت يكون دورها توفير البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

إنشاء وحدة مشتركة لتسهيل أعمال المستثمرين الكويتيين في مصر

اتفق كل من مصر والكويت خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي اليوم الاثنين على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت يكون دورها توفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية وحل مشكلات المستثمرين.

اتحاد بنوك مصر: إطلاق أول بنك رقمى مطلع 2023 لدعم الاستثمار

كشف محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك مصر، إن هناك 3 بنوك كويتية تعمل في مصر وهناك حصة 50% للكويت في البنك العربي الأفريقي.

طارق الملا: السوق المصرى يشهد تطوراً كبيراً بمشروعات منظومة تداول وتسويق الوقود

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، محطة وقود "أوازيس" الجديدة التابعة لشركة توتال انرجى بأول طريق القاهرة – اسكندرية الصحراوى، والتى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 18 مليون جنيه.

هبوط هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 877 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680.499 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 87.32 دولار لبرنت و81.59 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين ،87.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 81.59 دولار للبرميل.

أسعار الذهب اليوم 3 أكتوبر 2022 فى مصر

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالأسواق اليوم الاثنين بعد عدة تراجعات صباح اليوم بسبب زيادة المعروض في الأسواق من الذهب مما تسبب في هبوط كبير في السوق.

اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا لتطوير الخدمات الجمركية باستثمارات 60 مليون دولار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي، اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، وجاء التوقيع على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي، المنعقد اليوم بالقاهرة.