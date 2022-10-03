الذهب يواصل تراجعه في الأسواق بمنتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

واصل سعر الذهب تراجعه في مصر بمنتصف التعاملات، اليوم الإثنين، حيث تراجع الجرام 10 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة سابقا.

وفي بداية تعاملات اليوم، انخفض سعر الذهب بنحو 19 جنيها للجرام مقارنة بما كان عليه مساء أمس، ليصبح إجمالي التراجع اليوم 29 جنيها للجرام.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب في منتصف التعاملات:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 930 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1085 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1240 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1666 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.35%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.