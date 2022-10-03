شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب مصرى برجال الأعمال الكويتيين وانخفاض كبير فى أسعار الذهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة فى النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365 على رأسها اجتماعات منتدى الأعمال المصرى الكويتى، حيث قال محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، أن رجال الأعمال فى الكويت يلاحظون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ العام 2016، مشيراً إلى أن الوفد الذى يزور مصر حاليا هو وفد استثنائى لدعم وتشجيع خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر وكذلك دعم الاستثمار.

وأشار خلال ملتقى الأعمال المصرى الكويتى اليوم، أن أغلب القطاعات فى الاقتصاد الكويتى تتطلع للاستثمار بالسوق المصرية، لافتا إلى أن المستثمر يسعى إلى وجود بيئة استثمارية شفافة وعادلة وهذا ما نجحت فيه مصر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، فى يونيه 2022.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقع البروتوكول محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

واستعرض عبد الحليم سالم ، نجاح زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات ، حيث نجحت مصر في زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث نفذت وزارتى قطاع الاعمال العام والزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التجربة التاريخية التي ستوفر 3 مليارات دولار سنويا ، حيث بدأت عملية جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات على مساحة 1250 فدانا، حيث تم الانتهاء من حصاد نحو 250 فدان بالجنى الألى واليدوى؛ نظرا لعدم توفر عدد كافى من آلات الحصاد التي يتم استيرادها من الخارج.

وبحسب المصادر فقد حققت التجربة الثالثة لجنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات نجاحا كبيرا، وأظهرت الصور التي ينفرد بها الخليج 365 مستوى الإنتاجية التي تفوق 12 قنطار للفدان، تحت اشراف الخبير المصرى الدكتور سعيد عبد التواب، الخبير فى زراعة القطن من مركز البحوث، حققت اكثر من 12 قنطار للفدان فيما حققت بعض المساحات إنتاجية أكبر من ذلك.

وتضمنت النشرة خبرا حول تراجع الذهب بنحو 33 جنيها

أسعار الذهب فى مصر:

عيار 21 : 1085 جنيها.

عيار 24 : 1240 جنيها.

عيار 18 : 930 جنيها.

الجنيه الذهب سجل 8680 جنيها.