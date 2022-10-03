شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لاستقبال مؤتمر المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مدينة شرم الشيخ، لبحث الاحتياجات المطلوبة لتأمين إمدادات المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، يرافقه اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب القاهرة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

ويأتى ذلك فى إطار استعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحى لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27، حيث صرح أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع كافة امكانياتها للظهور المشرف الذى يعكس حضارة مصر ونهضتها وتقدمها أمام ضيوفها من شتي أنحاء العالم.

كما التقى المهندس ممدوح رسلان، باللواء أ ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لاستعراض آخر المستجدات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي في اطار الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ، كما تطرق اللقاء الي توصيل المياه والصرف الصحي للتجمعات التنموية بمدن المحافظة.

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الشركة القابضة للمياه، توجيهاته بتوفير عدد ٢٣ سيارة ومعدة كدعم اضافي للعمل طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة خلال فترة المؤتمر، وذلك بخلاف امكانية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، كما تفقد ومرافقوه موقع امتداد المنطقة الزرقاء بمحيط قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ و كذلك موقع مشاهده الطيور بمنطقة السفارى.