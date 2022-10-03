المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الإثنين إنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 وحتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضافت الوزارة أنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل الجهات الإدارية بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

ذكر بسيوني أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، و25، و26، و27، و30 من الشهر نفسه.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

كما سيتم صرف مرتبات نوفمبر المقبل لموظفي الحكومة في أيام 24 و27 و28 و29 و30 من الشهر نفسه، بحسب بسيوني.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أيام 22، و25، و26، و27، و28 من الشهر نفسه.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.