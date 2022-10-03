شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى الأعمال المصرى الكويتى بمشاركة 45 رجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي اليوم الاثنين في أحد فنادق القاهرة ، بمشاركة ممثلين ورجال أعمال من الكويت يصل عددهم إلي 45 وذلك لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة في مصر.

المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة: إن الوفد الكويتي يضم مُمثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة بدولة الكويت، وهو ما يعكس الأهمية القصوى لهذا الوفد.

وأضاف الوزير: خريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة، وأنا على يقين أن هذه الفرصة لن تتكرر، مؤكدا أنه فى وقت الأزمات تُصنع الثروات، وأنه يجب استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة.

وفي غضون ذلك، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء ولاتحاد الغرف التجارية المصرية؛ لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أنهم يتابعون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، وحضور هذا الوفد، الذي يمثل تقريبا أغلب القطاعات في الاقتصاد الكويتي يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.

وتابع: كانت مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد جداً حتى وقعت الأزمة الروسية-الأوكرانية، وحدث أن تأثرت مصر مثلما تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة، خاصة أن الاقتصاد المصري يعتمد على هاتين الدولتين بشكل كبير في استيراد الحبوب، كما أن السياحة الأوكرانية والروسية تمثل نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر، لكننا على ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي لما يتمتع به من مقومات متنوعة.