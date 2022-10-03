19 جنيهاً دفعة واحدة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث تراجع الجرام 19 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 939 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1251 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 8760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1665 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.26%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.